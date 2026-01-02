El desgarrador mensaje de Daniela Christiansson por la tragedia en Suiza que dejó cerca de 40 muertos: "Aunque esté en mi burbuja"

Daniela Christiansson y Maxi López están viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tras el nacimiento de su hijo. Ellos no dudan en mostrarse alegres por la llegada del nuevo integrante, y se rodean de amigos y seres queridos, compartiendo las primeras postales más tiernas de ellos cuatro. Sin embargo, en Suiza, se vivió una inesperada tragedia, durante las fiestas de fin de año. Es por eso que la modelo no dudó en dejar un desgarrador mensaje, a todas las familias que están sufriendo en estos primeros días del 2026.

La navidad de Daniela Christiansson

Las desgarradoras palabras de Daniela Christiansson, tras la tragedia en Suiza: "Aunque esté en mi burbuja"

El 31 de diciembre del 2025, Lando López, el segundo hijo de Daniela Christiansson y Maxi López, nació y abrió el 2026 para la familia feliz. Tanto el futbolista como la modelo, no dudaron en compartir las mejores primeras postales del pequeño, y de expresar su felicidad ante este increíble momento. Sin embargo, en Suiza, se vive un ámbito desgarrador, luego de un grave incendio en un reconocido bar, durante la última noche del 2025, donde al menos hubo 40 muertos y más de 100 heridos.

Al hablarse de una tragedia en su país, Daniela Christiansson no pudo dejar pasar este momento, y decidió dejar un desgarrador mensaje por las noticias que veía. "Aunque estoy completamente en mi burbuja de bebé, me siento profundamente conmovida y con el corazón roto por lo que pasó en Crans-Montana, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia", expresó. De esta manera, aseguró que tener a su recién nacido en brazos la hacía sentir agradecida por cada momento que disfrutaba en compañía de sus seres queridos. Finalmente, cerró: "La vida es frágil. Mis pensamientos y oraciones están con todas las familias y seres queridos".

El desgarrador mensaje de Daniela Christiansson

El incendio en un bar en Suiza: al menos 40 muertos y más de 100 heridos

En una fiesta por Fin de Año, específicamente el 1 de enero de 2026, ocurrió un grave incendio en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza. El suceso dejó un saldo preliminar de 47 muertos y más de 100 heridos, siendo en su mayoría jóvenes de diversas nacionalidades que quedaron atrapados dentro. Según dieron a conocer, el origen fue debido al uso de bengalas colocadas en botellas de champán, las cuales habrían alcanzado materiales inflamables en el techo.

Grave incendio en Suiza

La tragedia se volvió viral en redes sociales y sorprendió a todos los habitantes del lugar. Es por eso que Daniela Christiansson decidió hacer un freno en sus posteos alegres y dedicarle unas palabras a todas las familias víctimas del incendio. En medio de su felicidad por el nacimiento de Lando, dejó un espacio para sus recuerdos y el triste momento que están viviendo en Suiza.

