El mensaje de Wanda Nara a Daniela Christiansson y Maxi López por el nacimiento de su hijo, Lando

Este 31 de diciembre de 2025, Maxi López anunció la llegada de su quinto hijo -segundo con Daniela Chistiansson-: Lando. En un tierno posteo, el jugador desplegó las imágenes más conmovedoras de él con la prestigiosa modelo y la pequeña Elle en la sala de la maternidad en Suiza donde se los ve fundiéndose en un abrazo. Como era de esperarse, estas postales recabaron miles de likes y cientos de comentarios en cuestión de minutos. Entre ellos, el que más se destacó fue el de Wanda Nara quien no dudó en dejar su reacción.

El vínculo entre Maxi López y Wanda Nara que trasciende las pantallas

Cada paso que da Wanda Nara en redes sociales es seguido con lupa por parte de sus fanáticos y los cibernautas. En este marco, con motivo de sumarse a los saludos y las felicitaciones en los comentarios hacia Daniela Christiansson y Maxi López, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no escatimó en palabras de cariño ante la llegada al mundo de Lando.

Wanda Nara y Maxi López | Instagram

“Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo”, escribió el flamante papá junto a un carrusel de doce imágenes que resumió su año personal. Entre ellos, aparecía no sólo algunas postales de sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino, sino que, además, con Wanda, -su exesposa y madre de sus hijos mayores- con quien compartió proyectos laborales en común.

El vínculo que reconstruyeron ambos generó gran revuelo en la farándula debido a los conflictos económicos que salieron a la luz en el proceso de divorcio. A diez años de haber terminado su matrimonio y con tres hijos en común, la mayor de las hermanas Nara y el exdeportista fueron furor este 2025 por su unión y complicidad -escenario impensado hace una década atrás-.

Pese a los rumores entre una presunta crisis con su actual pareja, Daniela Christiansson, López dejó en claro que con la presentadora de Telefe sólo lo unen proyectos laborales, la crianza de los adolescentes que tienen en común y un gran cariño por la familia que supieron conformar pese a la distancia física. Es por esta razón que el mensaje que le dejó la mediática no pasó desapercibido.

Wanda Nara y Maxi López | Instagram

El tierno gesto de Wanda Nara a Daniela Christiansson y Maxi López

Wanda Nara se había convertido en un sostén emocional para Maxi López en su estadía en Argentina mientras su esposa atravesaba el tercer trimestre de embarazo en Europa. Por esta razón, ante la llegada del bebito al mundo, expresó: “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”.

Las reacciones no se hicieron esperar y los seguidores resaltaron el gran gesto de la ex de Mauro Icardi: “¡Este es el camino, Wan! Sos lo más”; “Amo el vínculo que tienen”; “Son muy hermosos!!!! Amo a esta familia ensamblada”; y “Sos la mejor del mundo”, fueron algunos de los halagos hacia la familia López-Nara que se replicaron.

Maxi López y su familia en Suiza | Instagram

De esta manera, Wanda Nara mostró que, pese a los tormentos del pasado y las peleas mediáticas, pudo resignificar el vínculo con Maxi López, a quien considera en la actualidad como un “hermano mayor”. Por su parte, el exdelantero anunció que por unos días se va a retirar de las redes sociales para dedicarse exclusivamente a Daniela Christiansson y a sus hijos Elle y Lando, siendo el equipo de comunicación quien se encargue de mantener con actividad la cuenta.

NB