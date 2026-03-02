Tras casi dos décadas "desaparecida", reapareció la princesa María Cristina de Bélgica

La familia real de Bélgica tiene una historia de polémicas, respecto a la relación con María Cristina, la hermanastra del rey Alberto II y el rey Balduino. La princesa se alejó de todos sus vínculos, para vivir en un pueblo cercano de Washington, sin perder sus títulos. Tras años de puro silencio, reapareció en los medios de comunicación con una carta escrita a mano, donde expresó sobre su presente y se pronunció respecto a los escándalos que rodea a la realeza internacional.

Rey Felipe de Bélgica y su familia

La sorpresiva carta de María Cristina, la tía del rey Felipe de Bélgica que decidió alejarse de la familia real

María Cristina de Bélgica siempre pronunció su desacuerdo y sentimiento de lejanía con su familia. Desde siempre, se dio a conocer la mala relación que había con su madre, y con algunos integrantes. Es por eso que, a principios de los 80, la enviaron a Canadá, muchos pensando que sería su castigo por una actitud rebelde. La realidad es que fue el comienzo de su nueva vida, ya que se casó con un hombre para obtener la ciudadanía canadiense y, luego, volvió a apostar al amor y a su vida lejos de la mediatización en un pueblo cercano de Washington.

En ocasiones reapareció junto a su familia o frente a los medios de comunicación, como fue en 1983, cuando falleció su padre, Leopoldo III; o en una entrevista por privado en el 2001. En este 2026, decidió enviar una carta escrita a mano al medio francés Point de Vue, que había mostrado insistencias por encontrar su paradero, y que lograron encontrarla con su esposo en Sequim. Fue por eso que escribió tajante: "Mi vida es muy sencilla". De esta manera, y según dejaron ver, se metió en la polémica de Epstein y el rol de la realeza dentro de la misma. "Con el caso Epstein y el movimiento #MeToo, me siento personalmente afectada. Las víctimas son tratadas como culpables", decretó, también recordando su propia denuncia de abuso sexual que sufrió por parte de sus primos.

Rey Alberto II

El rol del rey Alberto II y el rey Balduino con la decisión de María Cristina

La relación de María Cristina de Bélgica con sus hermanastros fue de mucha unión y apoyo en sus decisiones. En su momento, el rey Balduino y el rey Alberto II la ayudaron con problemas económicos, cuando la princesa se alejó de la familia real. Por un lado, la ayudaron a costearle el divorcio de su primer marido, lo que le permitió casarse con el francés Jean-Paul Gourgues. Por el otro, la princesa hizo una denuncia pública de preocupación por su presente económico, que el rey Alberto no dejó pasar y decidió aportar.

Rey Alberto II y su esposa

Tras casi dos décadas "desaparecida", reapareció la princesa María Cristina de Bélgica, hermanastra del rey Balduino y el rey Alberto II, con una carta exponiendo su presente. Al haber decidido separarse de la familia real, aseguró estar mucho más tranquila, sin la mediatización y las responsabilidades de la realeza.

A.E