Diego Poggi mostró el increíble antes y después de su cocina, una transformación que refleja cómo decidió adaptar su hogar a su estilo y necesidades. El proyecto incluyó la integración de espacios y la incorporación de grandes ventanales, combinando una de las tendencias del interiorismo. Con esta remodelación, logró un espacio abierto y luminoso que se convirtió en el centro de su vida cotidiana.

Diego Poggi sorprendió a todos con la remodelación de su cocina

Diego Poggi sorprendió a todos con los arreglos que hizo en su cocina, un cambio que marcó la diferencia en su día a día. Los arreglos que mostró dentro de su propiedad reflejaron cómo transformó el espacio para dar lugar a un resultado con identidad propia, estilo minimalista y detalles que aportan calidez.

A través de sus redes sociales, el conductor compartió un video donde impactó a sus seguidores al mostrar la remodelación de su hogar. En su versión original, este sector de la propiedad estaba separado del comedor por paredes que limitaban la entrada de luz natural. “Este espacio era mucho más cerrado, no había luz”, contó.

La falta de amplitud y la división estructural marcaban un estilo más tradicional, alejado de la idea de un hogar abierto y conectado. Con el objetivo de ganar luminosidad y comodidad, Diego Poggi optó por derribar las paredes que dividían la cocina del comedor. Esta decisión permitió crear un ambiente integrado, donde los grandes ventanales se convirtieron en protagonistas.

La remodelación de la casa de Diego Poggi

El nuevo diseño abrió la posibilidad de disfrutar de un espacio más amplio y conectado con la vida cotidiana. La remodelación de este espacio dio como resultado una cocina moderna y funcional, pensada tanto para el día a día como para compartir momentos y reuniones con familiares y amigos. “No está terminada, siempre va a faltar algo por hacerle”, agregó.

Estilo minimalista y concepto abierto: La nueva cocina de Diego Poggi

“Les voy mostrando cómo va avanzando la remodelación porque ustedes y mi familia me pidieron novedades”, contó al inicio del video que compartió en sus redes Diego Poggi. El nuevo espacio se caracteriza por líneas simples y una estética minimalista. Cada elemento cumple un rol práctico sin perder atractivo visual.

La remodelación de la casa de Diego Poggi

La integración con el comedor generó continuidad visual y sensación de amplitud. Los materiales claros y las superficies limpias refuerzan la luminosidad, mientras que los detalles en madera aportan calidez y equilibrio. La isla central se convirtió en el punto de encuentro, con espacio para desayunar, trabajar o compartir momentos de distención.

Por otro lado, las alacenas superiores a juego con el resto de los muebles de la cocina de Diego Poggi mantienen el orden y la funcionalidad, mientras que la decoración suma plantas y objetos seleccionados que aportan frescura y un toque natural. El contraste entre el antes y el después sorprendió a sus seguidores por su luminosidad y amplitud.

La remodelación de la casa de Diego Poggi

Diego Poggi mostró el increíble antes y después de su cocina, una transformación que resume el cambio de un espacio cerrado y con poca luz hacia un ambiente abierto y luminoso. La remodelación permitió integrar el comedor, incorporando grandes ventanales y una estética moderna que refleja su estilo personal.

VDV