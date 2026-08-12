De Peter Lanzani a Rodrigo De Paul: los amores que marcaron la vida de Tini Stoessel

La vida amorosa de Tini Stoessel estuvo marcada por romances que despertaron gran interés entre sus seguidores y por etapas de introspección personal. Desde sus primeros años en la pantalla hasta su consolidación como artista internacional, la cantante atravesó vínculos que ocuparon un lugar destacado en su historia y que, en distintos momentos, también quedaron bajo la mirada pública.

De Peter Lanzani a Rodrigo De Paul: todas las parejas de Tini Stoessel

La primera pareja pública que se le conoció a Tini Stoessel fue Peter Lanzani. Todo comenzó cuando la actriz encabeza la famosa serie Violetta y él ya era un actor consolidado por su recordado papel en Casi Ángeles. La diferencia de edad —ella con 16 años y él con 23— generó polémica en su momento. Sin embargo, la relación se mantuvo en un perfil discreto durante dos años y sin escándalos, finalizando en 2015 con una amistad intacta.

Tini Stoessel y Peter Lanzani

Tras su independencia profesional, Tini viajó a Los Ángeles en 2016 para grabar el videoclip de "Great Escape". Allí conoció a Pepe Barroso Silva, un modelo español con quien inició un romance que, desde sus inicios, estuvo marcado por la distancia. La casualidad de que ambos se vieran en Estados Unidos y México hizo que su relación, a pesar de las complicaciones, floreciera. Sin embargo, la distancia y las agendas apretadas pusieron fin a su historia en 2017, aunque luego intentaron recomponerla, sin éxito definitivo.

Tini Stoessel y Pepe Barroso Silva

El siguiente capítulo en la vida amorosa de la artista fue con Sebastián Yatra, el cantante colombiano con quien protagonizó un romance que conquistó a sus seguidores. La química en sus duetos, como "Ya no hay nadie que nos pare" y "Quiero volver" emocionaron a su fans y finalmente los cantantes confirmaron su relación en el 2019.

La dupla musical y sentimental se convirtió en la favorita de la prensa, y su historia parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, en el 2020 anunciaron su separación con un posteo en común señalando que la distancia había sido un factor determinante.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Pero el destino tenía preparado un nuevo capítulo para Tini. En 2022, la artista comenzó a ser vinculada con Rodrigo De Paul, futbolista de la selección argentina y padre de dos hijos pequeños, quién se había separado de Camila Homs. La relación, que rápidamente se hizo pública, generó revuelo por la exposición mediática, pero a pesar de las críticas que la señalaban como la tercera en discordia, la pareja decidió blanquear su amor mostradese juntos, como en el Mundial de Qatar.

Durante el 2023, la relación enfrentó una dura crisis, culminando en una separación. Sin embargo, el amor es más fuerte y la cantante y el jugador volvieron a apostar por su relación. Tal es así que la pareja anunció su casamiento para el 2026. “Me caso”, dijo Tini en sus redes sociales.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Los rumores de romance de Tini Stoessel

A lo largo de su vida sentimental, Tini Stoessel ha tenido varias historias de amor que, aunque no llegaron a consolidarse oficialmente, generaron gran interés entre sus seguidores y en los medios. Entre ellas, se mencionó la cercanía con el modelo brasileño André Lamoglia, con quien fue vista compartiendo momentos en las noches de Madrid, despertando rumores de una posible conexión más allá de la amistad.

Por otro lado, también se habló de un posible romance con la cantante Young Miko, una noticia que causó revuelo en las redes sociales y generó muchas conversaciones entre sus seguidores. Además, circuló el rumor de un vínculo de la cantante con Biel Juste, un joven empresario español con gran fortuna.

Tini Stoessel

Sin embargo, Tini Sotessel siempre ha preferido mantener su vida privada en la sombra y nunca negó ni confirmó estos rumores. En la actualidad, la cantante y actriz continúa enfocada en su carrera artística y en su tan ansiado casamiento con Rodrigo De Paul, lo que promete ser la boda del año.