A 11 años de su muerte, Gerardo Sofovich tendrá su propia serie biográfica: “Va a ser muy jugosa”

A más de una década de su muerte, la vida y la trayectoria de Gerardo Sofovich llegarán a la pantalla en formato de biopic. La confirmación estuvo a cargo de su hijo Gustavo, quien reveló que el proyecto dejó de ser una posibilidad para convertirse en una producción concreta, con un acuerdo firmado hace varios meses.

Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic

La noticia fue dada a conocer durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América TV), donde Gustavo se mostró dispuesto a hablar de la ficción, aunque dejó en claro que todavía hay varios detalles que debe mantener bajo reserva. Por el momento, no trascendieron el elenco completo, la plataforma que la emitirá ni una fecha de estreno, mientras que el guion continúa en desarrollo.

Gustavo Sofovich confirmó que la serie sobre su padre ya está firmada

Consultado por el periodista sobre la producción, Gustavo Sofovich fue contundente y explicó que las condiciones del acuerdo no le permiten adelantar demasiada información: “Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, aseguró al confirmar que el proyecto cuenta con un contrato formal y que se encuentra en proceso de desarrollo.

Más allá de los nombres que todavía permanecen bajo secreto, el hijo de Gerardo anticipó que la ficción buscará mostrar diferentes dimensiones de la vida de su padre y no quedarse únicamente con su recorrido profesional: “Tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie”. Y sobre la historia que llegará a la pantalla fue categórico: “La de Gerardo es muy jugosa”.

Moria Casán, una de las figuras que tendrá su lugar en la biopic de Gerardo Sofovich

Uno de los nombres que Gustavo Sofovich confirmó que tendrá su lugar en la serie es el de Moria Casán, con quien Gerardo mantuvo una relación cercana tanto en lo profesional como en lo personal. Al recordar aquel vínculo durante la entrevista, destacó que entre ellos hubo momentos de cercanía y también diferencias, aunque el afecto siempre estuvo presente: “Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, señaló al describir la relación que mantuvieron a lo largo de los años.

Gerardo Sofovich junto a Moria Casán

Durante la conversación, además, el productor contó un intercambio reciente que tuvo con La One, quien quiso saber si su padre alguna vez le había hablado de ella. La respuesta de su hijo fue contundente y también permitió conocer la mirada que tenía sobre su padre: “No, mi papá era un caballero”.

El antecedente de la serie sobre Moria y la historia de Gerardo Sofovich

La confirmación de la producción biográfica llega poco después del estreno de Moria, la serie de Netflix centrada en la vida de Moria Casán. En dicha producción, Gerardo Sofovich aparece representado por el actor Sebastián Arzeno, debido al peso que tuvo en algunos momentos de la trayectoria de la artista. Su participación en la ficción había generado comentarios de su hijo pues, consideró que la presencia de su padre había sido pequeña y cuestionó que no le hubieran pedido autorización para utilizar su nombre, aunque aclaró que, de haberlo consultado, habría dado el permiso.

La biopic de Gerardo Sofovich contará lo más jugoso de su vida

La futura biopic tendrá así el desafío de reconstruir una historia atravesada por personajes, vínculos y episodios que marcaron distintas etapas de su vida. Mientras Gustavo Sofovich mantiene en reserva los detalles del proyecto, la expectativa queda puesta en conocer quiénes serán los actores elegidos para llevar a la pantalla a las figuras que formaron parte de ese universo y cómo será finalmente el retrato de Gerardo.