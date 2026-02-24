La nueva vida de Anita Martínez, lejos de la tele: clases de yoga, cuidado de mascotas y éxito en el teatro

Lejos del agitado ritmo de la televisión, Anita Martínez construyó una nueva etapa profesional y personal donde el eje está puesto en el bienestar, los proyectos propios y una conexión más directa con su público. Actriz, comediante y bailarina, supo reinventarse sin perder su esencia, apostando a un presente más equilibrado que combina trabajo, vocación y disfrute.

Anita Martínez y su nueva vida lejos de la televisión

Durante años, Anita fue una cara habitual de la pantalla chica. Formó parte de programas de humor como ShowMatch, tuvo destacadas participaciones en Bailando por un Sueño, donde incluso se consagró campeona en 2014 junto al Bicho Gómez, integró ciclos de sketches y entretenimiento, y también pasó por ficciones y distintos formatos de la TV abierta. Sin embargo, en la actualidad eligió correrse de ese ritmo constante y apostar a un camino más alineado con sus intereses personales.

De sus clases de yoga al escenario: las dos facetas que hoy definen el presente de Anita Martínez.

En sus redes sociales, Anita muestra con frecuencia una faceta distinta. Una de sus principales actividades está vinculada al yoga, disciplina que no solo practica sino que también enseña. A través de su Instagram promociona clases, talleres y encuentros, donde invita a sus seguidores a sumarse a una propuesta que apunta al bienestar físico y mental. Este camino marca un giro en su carrera, más ligado a lo personal y a una búsqueda de equilibrio.

Pero ese no es el único proyecto que ocupa su tiempo. La actriz también participa en radio: forma parte del programa Abierto los domingos, donde comparte conducción junto a Mariano Peluffo y un equipo que apuesta al entretenimiento y la compañía durante el fin de semana. Además, en la misma emisora desarrolla su podcast #DejandoHuellas, un espacio dedicado al cuidado de mascotas y al vínculo con los animales, una temática que la atraviesa desde hace años.

Anita Martínez junto a Peluffo en Abierto los domingos, su presente en La 100 que suma a su nueva etapa profesional.

Anita Martínez y su presente de éxito en el teatro

Mientras su vida lejos de la televisión toma forma, Anita continúa consolidándose en el escenario. Actualmente es parte de Ellas son tango, una propuesta junto a Andrea Ghidone que rinde homenaje a grandes figuras femeninas del género como Tita Merello, Libertad Lamarque, María Nieves y Nelly Omar. El espectáculo combina música, actuación y danza, y la tiene como una de sus protagonistas.

El éxito de la obra se refleja en la respuesta del público y en la continuidad de funciones, incluso en su tramo final anunciado como “últimas semanas”. Lejos de la exposición diaria de la televisión, el teatro le permite sostener un vínculo directo con la audiencia. Allí, Anita Martínez despliega su versatilidad y vuelve a conectarse con sus raíces artísticas.