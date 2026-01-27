Lejos del teatro, el exitoso nuevo negocio de Belén Francese

Durante años, Belén Francese construyó su perfil público entre el teatro, la televisión y el mundo del espectáculo. Sin embargo, en esta nueva etapa decidió correrse de los escenarios para apostar por un proyecto muy distinto, pero profundamente personal: su incursión en el mundo del vino. Un rubro sofisticado y exigente en el que la actriz comenzó a consolidarse con una línea propia que lleva su nombre y refleja su estilo.

Cómo es el nuevo negocio de Belén Francese

Si bien no se trata de un emprendimiento tradicional en el que Belén Francese esté involucrada en cada instancia productiva, el proyecto nació en el ámbito más íntimo. Fue su marido, el empresario Fabián Lencinas, quien impulsó la creación de la línea como una especie de homenaje en vida, pensado especialmente para ella. El resultado es una propuesta que combina estética, identidad y una selección de estilos pensados para un público amplio.

Belén Francese y su esposo Fabián Lencinas

El lanzamiento oficial de la línea se realizó a fines de 2024, en una presentación que marcó el inicio de este nuevo camino empresarial. Lejos de tratarse de una experiencia aislada, el proyecto continúa desarrollándose y sumando nuevos productos dentro del universo vitivinícola durante 2025.

Belén Francese, Matías Alé y Martina Vignolo

Fue justamente en 2025, durante su paso por la mesa de Juana Viale, donde Belén habló con naturalidad sobre este emprendimiento y explicó cómo nació la idea. “Tengo mi línea propia de vino. Se llama Belén Francese. En realidad no es mío, es de mi marido, pero sacó una línea para hacerme como un homenaje en vida”, contó, dejando en claro que el proyecto fue impulsado por su pareja, el empresario Fabián Lencinas.

Belén Francese en el lanzamiento de su línea de vinos

Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz también reconoció que su rol no estuvo ligado al proceso técnico. “Yo no tuve nada de injerencia en los vinos, no tengo nada de idea sobre ese tema”, confesó, y destacó que el desarrollo contó con el asesoramiento de un enólogo profesional, encargado de definir los perfiles y características de cada etiqueta.

Una línea de vinos diversa con impronta personal

La propuesta incluye distintas variedades pensadas para públicos y ocasiones diferentes. La línea está compuesta por un malbec rosado fresco, un vino dulce elaborado con uva criolla y un espumante de burbujas rosadas, que completa la experiencia con un perfil más festivo.

Belén Francese

Aunque Belén Francese no participó en la elaboración, su sello aparece con fuerza en la estética. Las etiquetas no llevan su imagen, sino ilustraciones y frases personales. Sobre una de las variedades, explicó en el programa: “En la etiqueta no hay una foto mía, sino que tiene un dibujo. También tiene una frase mía que dice: ‘A esta cepa criolla cuando la probás es una joya’”.