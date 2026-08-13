Mariana Brey adoptó a los perros de Leandro Rud: "Chop y Luna son parte de nuestra familia"

Durante los últimos años de vida, Leandro Rud se dedicó a rescatar y cuidar perros. Tras su fallecimiento, las mascotas quedaron huérfanas y Zoonosis de Escobar en conjunto con organizaciones rescatistas lanzaron una campaña para motivar la adopción de estos canes. La respuesta no tardó en llegar y la periodista Mariana Brey adoptó a dos de los perros del diseñador: Chop y Luna.

Mariana Brey mostró cómo están los perros de Leandro Rud

Mariana Brey dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, junto a un álbum de fotografías mostrando que los perros de Leandro Rud ya son parte de su familia: “A veces, adoptar no es elegir. Es simplemente sentir que tenés que estar ahí”, expresó en su perfil de Instagram.

Mariana Brey adoptó a Chop y Luna, los perros de Leandro Rud//Instagram

Además la panelista de A la Barbarossa (Telefe) mostró cómo viven los perros y por tal motivo compartió en el posteo instantáneas en donde se ve a ella, su hija Juana y los dos nuevos integrantes del hogar. “Ellos son Chop y Luna. Tienen años, mañas, recuerdos… y una historia que empezó mucho antes de llegar a nosotros”, explicó.

En este contexto, la periodista explicó que continúa con la labor de Leandro Rud, en el cuidado de sus mascotas. “Durante mucho tiempo tuvieron un hogar y una persona que los amó profundamente: Lean. Él partió y ellos también perdieron una parte de su mundo. Y la vida, de esas maneras difíciles de explicar, hizo que nuestros caminos se encontraran", escribió y agregó: “Hoy Chop y Luna son parte de nuestra familia”.

Mariana Brey y su hija Juana junto a los dos perros adoptados de Leandro Rud//Instagram

Mariana Brey explicó el desafió de adoptar a dos perros adultos

En otro pasaje del posteo, Mariana Brey indicó el desafío que implica hacerse responsable de dos perros que ya tenían su historia y familia, sin embargo, reconoció que está dispuesta a brindarle el mismo amor que recibieron con Leandro Rud. “No sabemos cuánto entienden de ausencias, despedidas o de todo lo que pasó. Pero sí sabemos algo: ellos recuerdan el amor”, contó.

“Y quizás adoptar sea también eso…tomar una historia que alguien tuvo que dejar antes de tiempo y prometer, en silencio, seguir cuidándola. No vienen a reemplazar ninguna historia. Vienen con la suya. Con el amor que recibieron de Lean y con todo lo que todavía tienen para dar”, añadió.

Mariana Brey y su hija Juana junto a los dos perros adoptados de Leandro Rud//Instagram

También, la panelista destacó que los perros adoptados son adultos y que llevaban años acompañando a Leandro Rud. “Adoptar un perro adulto también es un acto de amor. Es decirle: todavía hay hogar, todavía hay familia, todavía hay alguien que te espera. Bienvenidos, Chop y Luna. Y donde sea que estés, Lean, quedate tranquilo: ellos siguen rodeados de amor”.

La decisión de Mariana Brey en adoptar a dos de los perros de Leandro Rud emocionó a sus seguidores en redes sociales, quienes expresaron palabras de felicitaciones y cariños por el compromiso. “Qué acto de amor más grande”, “¡Qué buen gesto con tu amigo!”, “Ojalá el luto pase pronto porque era muy querido por su papá”, “Gracias por más personas que adoptan perros adultos”, fueron algunos de los mensajes que la comunicadora recibió en Instagram.

De esa manera, Mariana Brey continuó el legado que dejó Leandro Rud, quien no solo era conocido por su trabajo en televisión y su rol como representante de modelo, sino también, por ser una persona que se preocupaba y ocupaba del bienestar de los animales y que en los últimos años hasta el día de su muerte le brindó un cariño inmenso a sus perros rescatados.