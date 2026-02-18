Nico Vázquez disfruta de sus triunfos en el teatro, habiendo posicionado a sus últimas obras como las más vistas de la Argentina y recibidas por los fanáticos y las celebridades. "Tootsie" y "Rocky" siguen dando de qué hablar a los críticos, y él disfruta de interpretar jugados papeles en ellas. Sin embargo, en todas las entrevistas y momentos en familia, no duda en agradecer y recordar a quienes lo acompañan en todo momento, sobre todo a su hermano Santiago Vázquez. Siempre que puede lo recuerda como un gran compañero de vida, y destaca que lo siente en cada paso que da. Fue así que reveló que hubo un momento donde el apoyo fue al revés, cuando el joven actor había protagonizado su primera serie, que no llegó a estrenarse.

Santiago Vázquez, Nico Vázquez

Nico Vázquez reveló que su hermano grabó una serie antes de morir: "Me la dieron y todavía no me animé a verla"

El fallecimiento de Santiago Vázquez sorprendió a todos sus seguidores y familia. El joven actor se encontraba con algunas oportunidades laborales interesantes y disfrutando de unas vacaciones, cuando sufrió un paro cardíaco mientras dormía. Nico Vázquez no duda en recordarlo en entrevistas y posteos en sus redes sociales, al igual que en cada paso que da entre sus éxitos teatrales. Sin embargo, en Fernet con Grego Rosello, le reveló al influencer que hubo un momento donde el apoyo lo recibió Santiago, al protagonizar su primera serie.

"La quiero mucho a Cande Molfese, porque Santi hizo una serie con ella que nunca se llegó a estrenar", contó en la entrevista, cuando hablaron de la relación de ambos actores. De esta manera, detalló que su hermano estaba encantado con el proyecto y que se había sentido muy acompañado por la actriz, al momento de tener su primer protagónico. "Hace poco, me dieron la serie entera. Tengo todos los capítulos, pero no me animé a verla. No es lo mismo sentirlo y verlo, a ver algo que era importante para él. No sé cómo me va a pegar", se sinceró el actor.

Santiago Vázquez, y la eterna compañía que siente Nico Vázquez

El 16 de diciembre de 2016, a los 27 años, Santiago Vázquez falleció durante un viaje con amigos en Punta Cana. Según dieron a conocer, fue una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca congénita, que provocó que tuviera un paro cardíaco mientras dormía. Desde entonces, Nico Vázquez no duda en expresar lo mucho que lo extraña, pero asegurar que siente su compañía en cada paso y proyecto que da. El 31 de marzo del 2025, cuando sería el cumpleaños de Santiago, le dedicó unas palabras en redes sociales, asegurando que siempre estarían juntos, guiándose y cuidándose en todo momento.

Es así como también hubo momentos donde Nico Vázquez lo acompañó en nuevos y jugados proyectos, como fue la producción de su primera serie como protagonista. Por el momento, el actor no dio detalles de la misma, ni tampoco parte del elenco habló sobre la novela. Sin embargo, muchos usuarios no dudaron en dar a conocer sus opiniones, y dejaron comentarios en compañía de Vázquez y su familia, para el momento que decidan verla.

