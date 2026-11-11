Así está hoy Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano celebró sus 38 años en una jornada íntima y llena de emociones, compartiendo en su cuenta de Instagram una serie de postales familiares que revolucionaron a sus seguidores. Este festejo tuvo un sabor único, ya que fue el primer cumpleaños que la actriz y conductora vivió desde que se convirtió en mamá junto a Santiago Ramundo. En las imágenes, la artista mostró cuánto creció el pequeño Vito, quien se robó todas las miradas y se consolidó como el verdadero protagonista de sus plataformas digitales.

Sofía Pachano, Santiago Ramundo: el nacimiento de Vito

Sofía Pachano reveló nuevas fotos de su hijo Vito, y enterneció a todos

Nacido el 20 de enero de 2026, Vito Ramundo Pachano ya tiene casi diez meses y se muestra muy activo y curioso en cada aparición pública de sus padres. Desde su nacimiento a principios de año, el bebé ganó una enorme relevancia en las redes sociales, donde miles de fanáticos siguen de cerca cada paso de su crecimiento y las vivencias reales de la maternidad. La dulzura del niño y las tiernas escenas junto a sus padres lograron enternecer a todo el público, cosechando miles de mensajes de cariño y buenos deseos.

El pasado 9 de noviembre, fue el cumpleaños de su mamá, Sofía Pachano, y la actriz no dudó en compartir las mejores postales. Fue así que enterneció a todos al mostrar cómo se encuentra hoy en día su hijo junto a Santiago Ramundo. Manteniendo siempre la protección del rostro, dejó ver en las recientes fotografías cuánto creció, sobretodo por el notorio tamaño y la vitalidad del pequeño. En las tiernas postales del festejo al aire libre, se lo puede observar de espaldas, luciendo una abundante cabellera castaña clara y vestido con un conjunto azul marino de cuello celeste y un simpático pantalón rayado. Aferrado con fuerza en un cálido abrazo al cuello de su madre, frente a un pequeño volcán de chocolate con una vela encendida, el bebé refleja el maravilloso presente familiar y la enorme complicidad que comparten.

Así está hoy Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Así fue el cumpleaños 38 de Sofía Pachano, junto a Vito y Santiago Ramundo

Para recibir sus 38 años, Sofía Pachano optó por una celebración íntima, alejada de las grandes fiestas y enfocada por completo en su presente familiar . Al tratarse de su primer cumpleaños como mamá primeriza, tras el nacimiento de Vito en enero, la actriz y cocinera decidió priorizar la tranquilidad y el disfrute en compañía de su pequeño hijo y su pareja, Santiago Ramundo.

La jornada estuvo marcada por un almuerzo gourmet al aire libre, paseos relajados bajo el sol y momentos de pura conexión entre los tres. Como buena amante de la gastronomía, Sofía disfrutó de platos especialmente preparados para la ocasión, incluyendo un corte de carne con puré acompañado de una copa de vino, y coronó el festejo soplando la vela sobre un volcán de chocolate con helado mientras sostenía a su bebé en brazos.

A través de su cuenta oficial de Instagram , compartió un carrusel con las postales más dulces de este día inolvidable y abrió su corazón con un sentido mensaje dedicado a su pareja, a su hijo y a su comunidad virtual."38. Estoy emocionada y muy agradecida del momento que estoy viviendo. Pasamos un día hermoso los 3, gracias Santi Ramundo, te amo… Vito que puedo escribir sin llorar, mi vida se agrandó, mi corazón se expandió. ¡Gracias a todos ustedes por sus saludos!", expresó.

Así fue el cumpleaños 38 de Sofía Pachano, junto a Vito y Santiago Ramundo

Las recientes imágenes dejan en evidencia el gran crecimiento de Vito y la plena felicidad que atraviesa la familia ensamblada por Sofía Pachano y Santiago Ramundo. Rodeado de afecto y resguardado en su intimidad, el pequeño continúa conquistando corazones y marcando el ritmo de esta inolvidable etapa.