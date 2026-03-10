Así es el lujoso refugio de soltera de la reina Camilla: mansión en el campo y de estilo Regencia

Muchos integrantes de la realeza internacional mantienen refugios de solteros que dan de qué hablar a los medios de comunicación y seguidores. La reina Camilla era propietaria de Raymill House, una mansión valuada en más de 1 millón de dólares, que decidió despojarse en las últimas horas. Con el correr de los años, convirtió la gran casa de estilo Regencia en un hogar para sus pasatiempos y momentos lejos de sus responsabilidades reales y del rey Carlos III.

Camilla Parker Bowles en Raymill House

Así es Raymill House, el lujoso refugio de soltera de la reina Camilla

Raymill House fue el refugio de soltera favorito de Camilla Parker Bowles, durante muchos años. Pero, en medio de los escándalos reales, la monarca decidió venderlo, según dieron a conocer algunos medios de comunicación especialistas en realeza. 'Mujer hoy' expuso que los registros indican que la casa, comprada por la reina en 1996 por 850.000 libras, fue registrada a nombre de su yerno, Harry Lopes, y del financiero Jake Irwin, quienes actúan en nombre de los hijos de la reina, Laura Lopes y Tom Parker Bowles.

La propiedad se destaca por su estilo Regencia, construida en piedra y con una arquitectura que remite a la elegancia clásica y acogedora. En su interior, tiene seis habitaciones divididas en dos pisos, una cocina y baños decorados con azulejos azules. El comedor tiene papel pintado barroco en tonos crema y blanco, y alfombras en el mismo tono. Según algunas de las fotos que se hicieron públicas en medios de comunicación, tiene techos altos y una gran chimenea, además de grandes ventanales que guían hacia la finca de aproximadamente unas 4.8 hectáreas donde la monarca realiza sus pasatiempos favoritos.

Camilla Parker Bowles en Raymill House

Los jardines de Raymill House: el pasatiempos de la reina y un refugio de animales

Lo más destacado de Raymill House son los enormes jardines, donde la reina Camilla decide pasar su tiempo libre. Cuando los reyes se casaron, se acordó que ella conservaría la casa como espacio privado, alejado de las obligaciones oficiales de la Corona. Es así como mantiene una hermosa finca donde practica jardinería, alberga varias colmenas, tiene su propia huerta y cuida de sus animales. Entre muchos de los animales que ella adora, los verdaderos dueños de la casa son dos Terriers Jack Russell, llamados Beth y Bluebell.

Según algunas fotografías que la casa real compartió en sus redes sociales, el espacio se caracteriza por sus flores elegantes, mesas para tomar el té al aire libre y decoraciones históricas, unificando el estilo italiano de su origen con renovaciones de estilo neogeorgiano. Además, cuenta con estructuras de madera de elefantes de tamaño real, pertenecientes a Lanterna Elephant, que aún las conserva.

Camilla Parker Bowles en Raymill House

Sin embargo, el lujoso refugio de soltera de la reina Camilla, con un jardín de ensueño y estilo Regencia, habría dejado de ser su propiedad, en medio de los escándalos con el príncipe Andrés. A pesar de eso, el espacio se volvió uno de los más importantes y conversados por los seguidores de la realeza, debido a su lejanía de las responsabilidades de la familia y a su gran conexión con la naturaleza, para que la monarca pueda disfrutar de sus pasatiempos.

A.E