Julio Chávez: “Lo primero es mi trabajo. El amor no es el plato principal”

Con la franqueza que lo caracteriza y un discurso que huye los lugares comunes, Julio Chávez habló de su relación con el amor, los vínculos y la intimidad emocional. En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, el actor dejó definiciones tan honestas como incómodas para algunos oídos. “Lo primero es mi trabajo. El amor no es el plato principal”, resumió, sin vueltas, al referirse a sus prioridades vitales.

El actor reconoció que muchas veces no logra retener el recuerdo de sus amores pasados. “Es como si tuviera un agujero en el corazón”, explicó, describiendo una sensación de pérdida, de algo que se escurre con el tiempo. Si bien convivió con parejas, aclaró que no construye una familia cerrada ni una vida organizada en torno a lo afectivo. Hay un límite que no se negocia y que está claramente marcado: su oficio. Para él, el trabajo no entra en discusión y ocupa el primer lugar, un compromiso que asume sin culpa.

Julio Chávez en +CARAS

Julio Chávez y el pudor como identidad

Lejos de definirse como alguien inaccesible, Julio Chávez se reconoce profundamente pudoroso. No es de abrazar, tocar ni exponerse físicamente al afecto. Para él, el contacto tiene un valor intenso, casi excesivo, y por eso lo cuida. Confesó que brindar en público o recibir un “feliz cumpleaños” lo incomoda, al punto de bajar la cabeza. Hay en eso, dice, algo infantil que no logró dejar atrás.

Curiosamente, en ese mapa emocional, se siente más cómodo dando que recibiendo. Le encanta regalar, pero le cuesta abrir un regalo frente a otros, sentirse mirado. Aun así, aclara que no hace nada para impedir que lo quieran. “No he logrado que no se me quiera”, dijo, con una sonrisa apenas insinuada. No es que se abra deliberadamente, sino que el afecto sucede, aun con sus reservas.

Julio Chávez y su vínculo con el amor

Consultado sobre su presente sentimental, Chávez habló de un vínculo atravesado por el aprendizaje, la ilusión y una cuota necesaria de fe. Para él, el amor exige curiosidad, aventura y descubrimiento, no solo del otro, sino de uno mismo. Se observa, se presiente, se estudia en ese proceso. Sin embargo, reconoce que hay experiencias que no ha vivido, como el impulso de “dar cualquier cosa” por amor.

“No daría todo”, subrayó en +CARAS con claridad. Hay límites que no cruza y un amor que no logra superar: el amor a sí mismo. Antes que nada, mantiene un vínculo consigo, una relación que ordena el resto de sus elecciones. Así, fiel a su manera de estar en el mundo, Julio Chávez lo deja claro: su trabajo es la prioridad y el amor, aunque importante, no ocupa el centro de su vida.