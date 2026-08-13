Antes de ser una estrella: cuál fue el primer trabajo de Nicolás Vázquez en la televisión

Nicolás Vázquez es una estrella que brilla en teatro y televisión. Sin embargo, como toda celebridad, sus primeros pasos frente a cámaras estuvieron marcados por pequeños papeles que dejaron en él grandes aprendizajes y anécdotas. Su primer trabajo, por ejemplo, fue el más llamativo y el que confirmó su pasión por la actuación.

Así fue el particular debut de Nicolás Vázquez en televisión

Mucho antes de convertirse en uno de los actores más reconocidos de la televisión, el teatro y el entretenimiento argentino, Nicolás Vázquez tuvo comienzos tan pequeños como inolvidables. Su llegada a la pantalla chica estuvo marcada por participaciones breves, personajes secundarios y, sobre todo, por una anécdota que él mismo recordó años después y que muestra lo inexperto que era frente a una cámara.

Su primer trabajo fue en Mi familia es un dibujo, la reconocida ficción familiar de Telefe que tuvo a Dibu como protagonista y que se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de los años 90. Nicolás Vázquez tuvo una participación como amigo de Víctor, personaje interpretado por Facundo Espinosa.

Nicolás Vázquez

En aquella época, Nicolás Vázquez prácticamente no tenía experiencia en televisión y se encontró compartiendo escena con actores que ya conocían los códigos del medio. Según contó en el ciclo de Jey Mamón tiempo atrás, el director Carlos Olivieri le había dado una indicación muy sencilla: debía decir “te dejo porque me tengo que ir”.

“Carlos Olivieri, que era el director, yo cero experiencia, estábamos con Facundo Espinosa, que ya venía de hacer un montón… y yo solo tenía que decir ‘te dejo porque me tengo que ir’”, recordó el artista. En ese momento, el director decidió jugarle una broma. “Olivieri viene a cara de perro y me dice: ‘Nene, tenés muy poco. Metele un poco más de picante. Decile: me tengo que ir porque me estoy cagando’”, continuó.

Nicolás Vázquez, que recién empezaba a actuar en ficciones, tomó la indicación literalmente. “No sabía lo que era la tele”, explicó sobre su inexperiencia. Así fue como entró a escena, todavía muy joven, y soltó la inesperada frase. “Bueno, me tengo que ir porque me estoy cagando”, dijo frente a todos. La reacción fue inmediata: el equipo entero comenzó a reírse y tuvieron que pedir un corte. Entonces Carlos Olivieri reveló que simplemente le había hecho una broma.

Nicolás Vázquez

Los proyectos de Nicolás Vázquez que lo llevaron a ser una figura reconocida en televisión

Aunque aquella participación quedó como una de sus primeras experiencias frente a cámara, el recorrido profesional de Nicolás Vázquez en televisión quedó ligado desde muy temprano a Pol-ka. En 1997 tuvo su primer proyecto en la productora de Adrián Suar con “R.R.D.T.”, donde interpretó a Ismael Bertuccio.

A partir de entonces comenzó a construir, paso a paso, una extensa trayectoria. Pasó por ficciones como Como vos & yo, Verano del 98, Trillizos, dijo la partera, Calientes, Ilusiones compartidas y Son amores, esta última una de las producciones que terminó de darle popularidad entre el público. Su vínculo con Pol-ka continuó con Los pensionados, donde compartió ficción con Luisana Lopilato, y años más tarde regresó a la productora para protagonizar Los Únicos, junto a Mariano Martínez y Nicolás Cabré.

Nicolás Vázquez en Los Únicos

La relación entre Nicolás Vázquez y Pol-ka fue tan importante para su carrera que, cuando la productora atravesaba sus últimos años de actividad, decidió recordar públicamente todo lo que significó para él en su aniversario número 23. En una publicación realizada en redes sociales, destacó las novelas que marcaron su vida profesional y le agradeció especialmente a Adrián Suar por haber confiado en él.

“Era el año 1997 y me daban mi primera oportunidad en esta empresa”, escribió el actor, al recordar sus comienzos. También señaló que había comenzado a trabajar comercialmente de lo que más le gustaba, actuar, en un lugar que con el tiempo se convertiría en “su segunda casa”.

En ese mensaje, Nicolás Vázquez remarcó además una idea que atravesó toda su historia: el talento y la preparación son importantes, pero también resulta fundamental que alguien esté dispuesto a brindar una posibilidad para mostrarte. “Porque podés nacer, estudiar y meterle mucho amor, pero también se necesita una oportunidad”, reflexionó. Luego, se dirigió a Adrián Suar con sentidas palabras: “Gracias por haber sido realmente el primero en darme una oportunidad”. En su mensaje, también recordó que Marcelo Rey le había hablado al productor sobre "aquel joven que hacía teatro" y buscaba trabajo en televisión.

Adrián Suar y Nicolás Vázquez

Con los años, Nicolás Vázquez terminó protagonizando telenovelas como ¿Quién es el jefe?, que marcó su primer gran protagónico televisivo, Alma pirata y luego Casi ángeles, donde interpretó a Nicolás Bauer y alcanzó una enorme popularidad entre el público juvenil.

El contraste entre aquel debut casi accidental y el presente permite dimensionar el recorrido de Nicolás Vázquez: de tener una sola frase en una escena y no saber todavía cómo funcionaba un set de televisión, a convertirse en protagonista de grandes formatos. Aunque eso no es todo ya que en teatro también alcanzó la cima al producir y estar al frente de espectáculos como El otro lado de la cama, Una semana nada más, Tootsie y Rocky.

Nicolás Vázquez en Rocky

Su presente: al frente de “Popstars” en Telefe

Este año, Nicolás Vázquez volverá a ocupar un lugar central en la pantalla de Telefe pero desde un rol diferente: será el conductor de la nueva edición de Popstars, el histórico formato que regresa para buscar a las próximas grandes figuras del pop argentino.

El programa también cuenta con una propuesta multiplataforma junto a Disney+ y contará con un jurado estelar integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor musical mexicano Charlie García, quienes acompañan el proceso de selección y formación de las futuras integrantes de la banda.

Nicolás Vázquez

De esta manera, el primer trabajo de Nicolás Vázquez en la televisión fue en Mi familia es un dibujo, donde interpretó un pequeño papel y fue el inicio de un exitoso recorrido en pantalla chica. Ahora, se prepara para regresar con un nuevo desafío: conducir un reality musical que ya genera grandes expectativas.