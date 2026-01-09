El Puma Rodríguez habló sobre la crisis en Venezuela: “Esto no fue una invasión”

La crisis política y social en Venezuela volvió a instalarse en el centro del debate mediático luego de una fuerte entrevista que se dio en DDM. El disparador fue la postura pública de Fernando Carrillo, quien defendió al régimen de Nicolás Maduro y negó que en el país exista una dictadura.

El Puma Rodríguez

En ese contexto, El Puma Rodríguez fue consultado por Martín Candalaft y no dudó en expresar una mirada tajante. Con un discurso sin matices, el artista cuestionó la “obstinación” de algunos referentes públicos y aseguró que la situación venezolana ya no admite grises ni silencios.

El Puma Rodríguez, contundente sobre Venezuela

Durante la charla, El Puma Rodríguez se mostró visiblemente molesto con quienes defienden al chavismo. En referencia a Fernando Carrillo, lanzó una frase demoledora: “Siento mucha pena por este muchacho, ojalá se quede callado. Está metido en un pozo sin fondo tratando de defender lo indefendible”. El cantante explicó que, a su entender, el mundo atraviesa un momento de polarización extrema: “El mundo se partió en dos, los de la luz y los de la oscuridad. Ya no hay términos medios, no se puede ser tibio ni neutral”.

En ese marco, fue categórico al definir su postura ideológica: “Yo nunca voy a ser de izquierda, jamás he sido de izquierda”. Además, se refirió al rol de Estados Unidos y descartó que lo ocurrido haya sido una invasión militar: “Esto no fue una invasión. Fue una extracción exitosa. Invasión tuvieron los venezolanos durante años con los cubanos en el país”, afirmó, y sostuvo que las decisiones internacionales buscan evitar un escenario de violencia extrema.

La realidad sobre los presos políticos

Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando El Puma habló de los presos políticos. Para el artista, el solo hecho de que el gobierno anuncie liberaciones confirma la existencia de una dictadura: “No hay mayor ejemplo de una dictadura que liberar presos políticos”, sostuvo.

El Puma Rodríguez

En la misma línea, denunció un doble discurso del régimen: “Hay dos discursos: uno para mantener tranquilo al chavismo y otro que sabemos acá”. Y fue aún más lejos al explicar por qué, según él, no liberan a todos los detenidos: “Muchos de ellos están desfigurados, están maltratados físicamente, y otros no los van a sacar nunca”. Con declaraciones contundentes y un tono sin concesiones, El Puma Rodríguez dejó en claro su postura y volvió a poner el foco en una crisis que, según remarcó, sigue teniendo consecuencias humanas profundas y silenciadas.