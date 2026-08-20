Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, mostró nuevo negocio en Inglaterra: bosques, refugios y aventuras

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, avanza con un nuevo proyecto en Inglaterra que amplía su trayectoria en el rubro infantil. La diseñadora suma un espacio físico pensado para la primera infancia, donde la ambientación y la estructura se integran en una propuesta de juego libre y exploración en contacto con la naturaleza. Este emprendimiento se ubica junto al local que ya mantiene desde hace años y se presenta como una extensión de su trabajo en diseño y creatividad.

Juegos y aventuras: El nuevo negocio de Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, pensado para los más chicos

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, presentó una iniciativa que se suma a su negocio ya consolidado en Inglaterra. El nuevo emprendimiento se centra en un entorno temático de bosque, con detalles arquitectónicos y decorativos que buscan fomentar la creatividad y el movimiento en los más pequeños. La propuesta, aún en construcción, refuerza la continuidad de un proyecto que combina diseño, infancia y experiencias en un mismo espacio.

En las últimas horas, la empresaria compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos que mostraron parte de su nuevo espacio. Se trata de “Fox & Fern Forest Play”, un proyecto que amplía la propuesta que ya venía desarrollando desde hace años con su firma de juguetes y decoración infantil. El emprendimiento se centra en el juego libre y la conexión de los niños con la naturaleza, en un entorno diseñado para estimular la creatividad y la exploración. “Pequeñas mentes, grandes aventuras”, expresó uno de sus posteos.

Con este nuevo espacio, Mandinha Martínez busca trasladar su experiencia del rubro infantil a un formato físico, donde los chicos puedan interactuar directamente con materiales naturales y ambientes pensados para el movimiento. Aunque el lugar aún está en construcción, las imágenes difundidas muestran gran parte de la ambientación y el concepto que guiará la propuesta. Su publicación reflejó que, a pesar de que aún no está listo, cada espacio está pensado para que puedan disfrutar de un entorno seguro y divertido.

El nuevo negocio de Mandinha Martínez

El diseño del establecimiento se inspira en la temática de bosque. Las paredes principales están decoradas con murales pintados a mano que representan pinos, vegetación y cabañas integradas en troncos de árboles. La paleta de colores combina verdes, ocres y tonos tierra, reforzando la idea de inmersión en la naturaleza. Además, se incorporan elementos tridimensionales como hongos artesanales de mimbre y césped artificial, junto con guirnaldas de hiedra que aportan un estilo más simple al lugar.

El proyecto de Mandinha Martínez que combina naturaleza, creatividad y juego

Los posteos de Mandinha Martínez dejaron ver que el espacio fue concebido con múltiples niveles para fomentar el juego activo y la destreza física. La zona de aventuras incluye refugios de madera clara, circuitos de trepado con redes de cuerda y plataformas con mallas de protección. Para garantizar la seguridad, se instalaron barreras de listones verticales y suelos con colchonetas de alta densidad en las áreas de impacto. Todo el diseño apunta a que los niños puedan moverse con libertad en un entorno cuidado y estimulante.

El nuevo negocio de Mandinha Martínez

El concepto detrás de “Fox & Fern Forest Play” se centra en la estimulación de la independencia y el bienestar emocional a través del juego práctico. La propuesta integra juegos en madera con ilustraciones y elementos decorativos que recrean un bosque, ofreciendo una experiencia inmersiva. La intención es que los chicos puedan correr, trepar y descubrir, mientras desarrollan habilidades motrices y sociales en un ambiente seguro. Cada detalle fue pensado para que los más pequeños puedan experimentar distintas formas de juego.

Este nuevo emprendimiento se suma a la trayectoria de Mandinha Martínez en el rubro infantil. Desde hace años, la diseñadora lleva adelante un negocio dedicado a la venta de juguetes y artículos de decoración para los más pequeños, con un estilo que combina funcionalidad y estética. La apertura de este espacio físico representa una ampliación de su proyecto, que ahora incorpora la dimensión del juego en contacto directo con la naturaleza. Aunque el local aún está en construcción, el proyecto ya genera expectativa por la propuesta innovadora que plantea.

El nuevo negocio de Mandinha Martínez

Mandinha Martínez avanza con un nuevo emprendimiento en Inglaterra que refuerza su perfil como diseñadora y empresaria en el rubro infantil. “Fox & Fern Forest Play” se presenta como un espacio pensado para la primera infancia, donde la ambientación de bosque y las estructuras de madera se integran en una propuesta de juego libre y seguro. El proyecto, aún en construcción, se suma al negocio que ya mantiene desde hace años, consolidando una trayectoria que combina diseño, creatividad y experiencias para los más pequeños.

VDV