La grave denuncia de Jonh, el sobrino de Ricardo Fort, contra Eduardo: "Me cerró las puertas"

Con declaraciones que sacudieron el universo Fort, John Fort rompió el silencio y expuso un conflicto familiar de larga data que, según asegura, excede lo económico. En una entrevista reciente para A la tarde, el sobrino de Ricardo Fort apuntó directamente contra Eduardo Fort, a quien responsabiliza por haberle “cerrado las puertas” dentro de la empresa familiar. “No solo se heredan las fortunas, las guerras también se heredan”, lanzó, al describir una interna atravesada por egos, ambiciones y silencios.

John fue claro al descartar que su reclamo tenga que ver con dinero. “No estoy pidiendo un peso”, insistió, y explicó que su intención siempre fue aportar desde su formación y experiencia. Vivió once años en Miami, es MBA y asegura contar con contactos internacionales para potenciar la firma. “Volví porque iba a tener un sobrino y no me lo quería perder. Tenía ilusión de sumar”, dijo, en referencia a un regreso marcado por expectativas que no se cumplieron.

John Fort

John Fort y la interna familiar

Según su relato, el quiebre no fue inmediato. “Yo me llevaba espectacularmente bien, pero en algún momento él hizo un clic y empezaron los malos tratos”, afirmó sobre Eduardo. En ese contexto, describió un clima laboral tenso dentro de la compañía, con empleados atravesados por la incertidumbre. “Hay codicia, ambición y celos. La situación es estresante”, remarcó, convencido de que el problema no es generacional sino de conducción.

Las tensiones también se reflejaron en los mensajes públicos de otros integrantes de la familia. Marta Fort habló en redes de un año “intenso y explosivo” y negó cualquier tipo de manipulación. John, por su parte, lamentó que el conflicto haya alcanzado a Felipe Fort y aseguró que los chicos “quieren evitar el quilombo”, aun cuando el vínculo familiar se resiente.

John Fort y el legado que quiere defender

Para John, la discusión de fondo es el futuro de la empresa. Considera que la firma se achicó tras la muerte de su abuelo y que hoy no aprovecha su potencial exportador. “Hay mucho para salir al mundo con lo que ya tenemos”, sostuvo en A la tarde, y aclaró que su interés nunca fue ocupar un cargo en el directorio, sino trabajar en áreas donde pudiera aportar valor real, como la comercialización y la apertura de mercados externos.

“No es un tema de plata, es de ego”, repitió, convencido de que el legado Fort merece una mirada a largo plazo. En ese punto, su denuncia se vuelve también un llamado: a repensar la empresa como un proyecto colectivo y no como un territorio de disputa. Porque, como él mismo sintetizó, cuando las guerras se heredan, el costo no siempre se mide en números, sino en vínculos que se rompen.