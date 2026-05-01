Revelaron el motivo por el que Nico González y Ludmila Isabella no anunciarían su embarazo: el drama legal

La familia de la selección argentina se agranda. Nico González y Ludmila Isabella esperan su primer hijo en común, según la confirmación que se realizó en las últimas horas en LAM (América). La modelo estaría atravesando su quiento mes de gestación y la felicidad de la pareja sería enorme, sin embargo se trataría de un secreto a voces porque no podrían confirmar públicamente la noticia.

Por qué Nico González y Ludmila Isabella no pueden confirmar su embarazo

A principios de enero del 2026, Nico González y Ludmila Isabella blanquearon su romance, sin embargo los rumores de su relación habían comenzado en octubre pasado, luego que el jugador de la selección se separó de Paloma Silberberg. Desde entonces, la feliz pareja se empezó a mostrar junta, luego que la modelo se mudara a España para acompalar a deportista, quien actualmente juega en el Atlético de Madrid.

Nico González y Ludmila Isabella

Ahora, estarían viviendo un feliz momento ante la dulce espera. Ludmila Isabella estaría atravesando su quinto mes de gestación del primer hijo en común pero aún la noticia no fue oficializada por los protagonistas. Por lo contario, fue en LAM donde se anunció. Pero también, fue la periodista Julieta Argentina quien reveló por qué los futuros padres aun no hacen el anuncio.

"Ella está con complicaciones con el ex. Fueron y vinieron muchas veces, hasta que arreglaron la parte económica", indicó la periodista en relación a Lautaro Acosta, exjugador de Lanús. Ludmila Isabella denunció por violencia al jugador y desde aquel momento la relación entre ellos es tensa. Por el momento, no tienen diálogo sino que solo hablan a través de sus abogados.

Ludmila Isabella y Lautaro Acosta

Pero además, Argenta reveló que el conflicto entre ellos ahora sería en realción al hijo en común que tienen ambos ya que la modelo se instaló en España y su hijo vive en la Argentina. "Según la versión de él, él se hace cargo solo del menor ya que ella está yendo y viniendo a Madrid", indicó y aseguró que el niño está escolarizado en en país y de allí la decisión de que se quede acá. Por este motivo, la noticia del embarazo estaría manteniéndose en resguardo esperando la soluciones juidiciales que tienen pendiente la expareja.

Por el momento, Nico González y Ludmila Isabella le habrían contado la gran noticia a su círculo cercano. Esto habría ocurrido en marzo, cuando cumplieron los tres meses de gestación por lo que este comienzo de mayo comenzaría el quinto mes de embarazo. En redes sociales, la pareja no dio indicios de esta nueva etapa de sus vidas.

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