Uno de los artistas más queridos y multifacéticos del espectáculo en la Argentina marcó una carrera versátil y de grandes éxitos: Nicolás Vázquez. Su carisma y talento le permitió brillar como actor, conductor de televisión y productor teatral. Desde sus comienzos en la pantalla chica, logró conectar con el público de una manera muy especial gracias a su frescura y su gran sentido del humor. Su paso por grandes producciones televisivas lo convirtió en un referente indiscutido para diferentes generaciones de espectadores, mientras que en el teatro demostró ser un verdadero imán para la taquilla, liderando comedias musicales y obras de texto con un éxito rotundo en Calle Corrientes. Por todo esto, se consolidó como una figura central y muy respetada dentro de la cultura popular argentina.

Nicolás Vázquez

Todos los trabajos de Nicolás Vázquez: desde Casi Ángeles hasta Popstars

Los comienzos de Nicolás Vázquez que lo levaron a ser una personalidad destacada del espectáculo argentino tiene como fecha de inicio el año 1997. Su primer papel actoral destacado ocurrió enR.R.D.T., serie creada por la productora Pol-ka, donde le dio vida al personaje de Ismael Bertuccio. En esta producción, emitida durante ese mismo año, compartió pantalla con grandes figuras y empezó a dar sus primeros pasos profesionales en el medio visual. Paralelamente, realizó una pequeña participación especial en la comedia infantil y familiar Mi familia es un dibujo, transmitida por los canales locales, lo que le permitió familiarizarse rápidamente con el ritmo diario de las grabaciones en los sets de filmación.

Poco tiempo después, en 1998, el artista se sumó al elenco de la exitosa tira juvenil Verano del 98 producida por Cris Morena, interpretando al personaje de Lisandro. En esta recordada ficción televisiva se mantuvo trabajando de forma constante durante un año entero, consolidando su presencia en las pantallas argentinas y en las producciones de la gran creadora juvenil. Al finalizar este proyecto, en 1999, fue convocado para formar parte de la telenovela Trillizos, dijo la partera, donde asumió el papel actoral de Pochi.

Si bien sus comienzos ya daban a conocer un perfil fuerte dentro del entretenimiento, el verdadero salto hacia la masividad nacional y el reconocimiento masivo llegó en el año 2002, cuando fue seleccionado para integrar el elenco principal de la telecomedia Son amores. En este gran éxito de la televisión local encarnó al inolvidable personaje de Pato, un rol cómico que le permitió desplegar todo su carisma y gracia natural. Debido al arrollador éxito de la trama, el actor formó parte del programa durante dos temporadas consecutivas, extendiendo su contrato desde su estreno original hasta finales del 2003. Esta producción marcó un antes y un después en su carrera en la pantalla chica.

Todos los trabajos de Nicolás Vázquez

Aprovechando su enorme popularidad, en el 2005 se convirtió en el protagonista absoluto de la versión argentina de la comedia ¿Quién es el jefe?. En esta serie de televisión interpretó al carismático personaje de Enzo Bellini, un exfutbolista que debe trabajar como amo de llaves. La ficción se estrenó a mediados de ese año y se mantuvo en el aire con altos niveles de audiencia durante una extensa temporada, posicionando al intérprete como uno de los comediantes jóvenes más importantes de la época.

Con ya un nombre en la industria, apareció en un nuevo proyecto que lo consagró de manera definitiva a nivel internacional: Casi ángeles, estrenada en el 2007. En esta masiva producción de Cris Morena asumió el rol protagónico del aventurero Nicolás Bauer, y lideró de forma absoluta el programa durante la primera y la segunda temporada de la tira, trabajando intensamente desde el inicio del proyecto en 2007 hasta el cierre del ciclo correspondiente al año 2008, transformándose en un verdadero ídolo para millones de jóvenes de todo el mundo.

En el ámbito del cine también enamoró a todos, en el 2005, con la película El buen destino, donde interpreta al personaje de Willy. Luego, en el 2006, es la voz de Rayo McQueen, en la película Cars, y, en el 2009, hace una aparición en Papá por un día. En 2006, es convocado por Cris Morena, para protagonizar, reemplazando a Mariano Martínez, la tira Alma pirata, como Andrés de Marco, y compartiendo protagónico con Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Gerardo Chendo, Elsa Pinilla, Fabián Mazzei, e Isabel Macedo.

Todos los trabajos de Nicolás Vázquez

Continuando con sus éxitos en la televisión de ficción, en el año 2011 regresó a las comedias de acción al protagonizar la tira Los únicos. En este programa interpretó al agente encubierto con habilidades especiales Rubén Hagi. Debido a la excelente respuesta del público local, la ficción extendió su permanencia en el aire, lo que le permitió actuar en el proyecto durante una segunda temporada consecutiva que finalizó a mediados del 2012. Posteriormente, a finales del 2013, se unió como protagonista a la telenovela diaria Mis amigos de siempre, encarnando al personaje de Manuel, un rol en el que trabajó activamente durante todo el transcurso de la tira hasta su conclusión en el 2014.

Por el lado de su impecable trayectoria en el teatro, sus inicios se remontan a los escenarios independientes antes de su llegada masiva a los medios. Sin embargo, su primer gran impacto comercial sobre las tablas ocurrió en el 2002 con la adaptación oficial de Son amores en el teatro, donde repitió su rol actoral de Pato durante toda la temporada invernal. Pocos años después, en el 2005, decidió dar vida a sus propios textos cómicos estrenando el show unipersonal titulado Mutando, un espectáculo donde desplegó múltiples personajes y que debido al éxito de convocatoria continuó con una renovada versión llamada Mutando reanimado durante el 2006.

El fenómeno mundial de la televisión también se trasladó a las tablas, y, durante 2007 y 2008, el actor protagonizó de forma consecutiva los masivos espectáculos musicales de Casi ángeles en el teatro. Al terminar esa etapa, en la temporada de verano de 2009 y 2010, el artista asumió el rol actoral protagónico en la aclamada obra de texto Rumores junto a Carlín Calvo y Reina Reech, por la que fue distinguido con una 'Estrella de mar' a mejor actuación masculina de reparto.

En ese mismo 2010, se sumó como intérprete al elenco de la exitosa pieza teatral Sinvergüenzas, completando una excelente temporada teatral. En el año 2011, tras el éxito televisivo, formó parte del elenco actoral de la versión de Los únicos en el teatro llenando funciones durante varios meses. Tiempo después, entre los años 2014 y 2015, se destacó como el actor principal del imponente show musical Stravaganza Tango, interpretando al personaje de Virgilio bajo la gran producción de Flavio Mendoza.

Todos los trabajos de Nicolás Vázquez

El gran quiebre profesional en los escenarios nacionales se produjo en el 2016, momento en el que el artista dio un paso fundamental en su carrera al asumir por primera vez un rol doble como actor y director de escena en la comedia musical El otro lado de la cama. En esta aclamada obra interpretó al personaje de Javier, además de encargarse de toda la puesta artística. El espectáculo se convirtió en un verdadero suceso de taquilla y se mantuvo en cartel de forma ininterrumpida durante tres años, finalizando sus giras en el año 2018.

Tras este hito, en el 2019, estrenó Una semana nada más, cumpliendo nuevamente la doble función y dándole vida sobre el escenario al personaje de Pablo. Consolidado por completo como un rey de la avenida teatral, en el año 2023 estrenó el imponente musical Tootsie. En esta ambiciosa e importante megaproducción, cumplió el desafiante rol de actor protagónico interpretando al doble personaje de Michael Dorsey y Dorothy Michaels, además de desempeñarse activamente como director de escena y productor general de la puesta. La espectacular obra se mantuvo liderando de forma absoluta la taquilla teatral durante dos años consecutivos, despidiéndose de los escenarios a finales del año 2024.

Finalmente, en el año 2025, el artista asumió el desafío físico y actoral más grande y complejo de toda su carrera con el estreno mundial de la adaptación oficial de Rocky en el teatro. En esta colosal e imponente producción de nivel internacional, asumió el rol de protagónico dándole vida al icónico y legendario boxeador Rocky Balboa, sumando simultáneamente su visión artística como director de escena y productor de la obra. El espectáculo se estrenó a mediados de 2025 en el Teatro Lola Membrives y se convirtió en un arrollador fenómeno de crítica y ventas que continúa llenando salas durante toda la actual temporada del año 2026.

Todos los trabajos de Nicolás Vázquez

La asombrosa versatilidad de Nicolás Vázquez demuestra que es un artista sin fronteras, capaz de conquistar tanto las ficciones televisivas como los grandes escenarios teatrales. Sin embargo, su rica historia en el espectáculo nacional no estaría completa sin recordar su gran faceta como conductor de televisión. En este rol, que pasó desde los Kids' Choice Awards Argentina 2011 hasta Un sol para los chicos, se termina de consolidar con la llegada de Popstars en el 2026. Ese proyecto lo consolida como el Jefe indiscutido del entretenimiento en la Argentina.

A.E