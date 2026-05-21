Quién es Sebastián Freidzon, el futuro marido de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González

Brenda Di Aloy es una de las "it girls" del momento, con un fuerte amor por su trabajo en los medios de comunicación y en la conducción de la televisión y la radio. En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 600 mil seguidores, muestra su intimidad, sus trabajos en la moda y su participación en diferentes programas. Sin embargo, en mayo del 2026, sorprendió a todos al mostrar un aspecto que cambiará su vida completamente: su compromiso con Sebastián Freidzon.

La conductora y su pareja viven un romance desde hace más de un año, manteniendo el bajo perfil pero demostrando el cariño que se tienen en cada momento importante de su vida. Sin embargo, a muchos de los seguidores de Brenda les dio curiosidad sobre la vida de su futuro marido, y fue así que comenzaron a salir las pasiones gastronómicas del hombre de 44 años, su pasión por el entrenamiento y su conexión espiritual con la religión, como Di Aloy.

Sebastián Freidzon, Brenda Di Aloy

¿Quién es Sebastián Freidzon, el futuro marido de Brenda Di Aloy? Dueño de una cafetería y amante del entrenamiento

Sebastián Freidzon es el actual prometido de Brenda Di Aloy, y novio de la conductora de hace más de un año. La presentación oficial en las redes sociales estuvo a cargo de la influencer, quien compartió diversos momentos que vivió con él. De esta manera, y con un guiño hacia su querida perra, escribió: "Les presento al papá de Bruna. Mi Sebi, el hombre más dulce y atento". En las primeras postales juntos se podía ver el amor que había entre ambos, al igual que su fascinación por los viajes.

Sebastián Freidzon, Brenda Di Aloy

En su cuenta personal de Instagram, Freidzon cuenta con una comunidad de más de 17 mil seguidores, manteniendo un bajo perfil mediático, pero dando importancia a sus redes sociales. Allí, muestra los diversos viajes que hace con la conductora, al igual que sus rutinas de entrenamiento físico. Entre las descripciones, se destaca su devoción por la religión, ámbito que coincide con Di Aloy, al compartir citas de la biblia.

Sebastián, además de ser un fanático de los deportes y los momentos relax, tiene a su cargo un negocio gastronómico de lujo. All Saints Café es un espacio de merienda y café de especialidad, ubicado en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo llevó a diversos eventos relacionados al ámbito culinario, e incluso fue nombrado entre los Top 100 coffee shops del mundo, recibiendo un premio al respecto. Es así como basa su perfil en un ámbito más laboral, además de manejar las redes sociales del lugar.

El negocio de Sebastián Freidzon, el futuro marido de Brenda Di Aloy

La historia de amor de Brenda Di Aloy y Sebastián Freidzon

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, se volvió viral en redes sociales gracias a su conducción en Quiero Música, donde surgió el amor con Cris Vanadia. Tras su dura separación en el 2024, muchos de sus seguidores creyeron que ella no volvería a apostar al amor. Fue en este contexto en el que ella, continuando con su tradición fue a una iglesia evangélica del barrio de Belgrano, donde conoció al hombre de 44 años que es ahora su prometido, Sebastián Freidzon. Él pertenece a una familia muy reconocida en ese ámbito, lo que los llevó a conectar instantáneamente.

En el verano del 2024-2025, la conductora se encontraba en Mar del Plata con su familia, y el dueño de una cafetería decidió viajar 400 kilómetros únicamente para compartir la primera cita en la costa. A partir de ese día, se volvieron inseparables. No fue hasta junio de 2025, cuando Pepe Ochoa reveló la primicia al aire de LAM (América TV), y recién el 26 de febrero del 2026 Di Aloy decidió compartir las primeras imágenes en sus redes sociales. La realidad era que su relación generaba polémicas, ya que él era divorciado, exitoso y dueño de la prestigiosa cadena, y Yuyito González no estaba de acuerdo con la relación. A pesar de esto, ellos se mantuvieron juntos hasta sellar su amor oficialmente.

Sebastián Freidzon, Brenda Di Aloy

La tierna propuesta de casamiento de Brenda Di Aloy y Sebastián Freidzon

El 14 de mayo de 2026, la pareja de Brenda Di Aloy y Sebastián Freidzon dio el paso definitivo, al cumplir los sueños de la conductora. Tras más de un año juntos, el dueño gastronómico decidió sorprenderla con una propuesta de casamiento digna de una película, en los jardines de la lujosa Estancia La Candelaria. Según dejó entrever Di Aloy en sus redes sociales, su pareja se preocupó de grabar el momento como un blog y darle detalles románticos que sabía que ella adoraría.

La mejor amiga de Brenda llevó a la protagonista al lugar, bajo engaños, y al aire libre, la esperaba un majestuoso arco de vegetación y flores, velas y pétalos en el suelo. Frente al reconocido imponente castillo, Sebastián le entregó el anillo y emocionó a su actual prometida. Las fotos y el video del momento fue compartido por ambos, y se llenó de mensajes de felicitaciones de los seguidores de ambos. Incluso, la propia Yuyito se mostró feliz con la propuesta, dando su bendición a la pareja.

La tierna propuesta de casamiento de Brenda Di Aloy y Sebastián Freidzon

Brenda Di Aloy y Sebastián Freidzon son de las parejas con perfil bajo más queridas de las redes sociales, compartiendo los momentos más importantes con sus seguidores y resguardando su intimidad entre ellos. A pesar de las polémicas, el dueño de la tienda de café de especialidad se robó el corazón de la joven conductora y demuestra su amor por ella en todo momento.

A.E