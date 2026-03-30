Tras su paso por MasterChef, el turco Husaín habló de su depresión: “El teléfono no sonó más”

Luego de su reciente paso por MasterChef, Claudio “Turco” Husaín dejó de lado la cocina para hablar de un momento personal que lo marcó profundamente. En una entrevista con Pía Shaw para La Nación, el exjugador repasó el difícil período que atravesó tras su retiro del fútbol profesional, atravesado por una fuerte crisis personal. Lejos de una salida ordenada, su despedida del deporte estuvo condicionada por decisiones abruptas y situaciones externas que impactaron directamente en su estabilidad emocional.

El Turco Husaín y el impacto del retiro: “No fui feliz en nada”

“Caí en una depresión grande… no fui feliz en nada”, reconoció el Turco al recordar ese período, en el que incluso su salud física se vio afectada y llegó a pesar cerca de 130 kilos, en un contexto donde perdió hábitos, rutinas y objetivos. La falta de estructura diaria fue uno de los factores que más lo descolocó tras dejar la actividad profesional. “El día después tengo como un blanco grande”, explicó al describir la sensación de vacío que experimentó en ese momento, donde la ausencia de obligaciones y de un entorno competitivo terminó por acentuar ese proceso.

El Turco Husaín en su paso por MasterChef Celebrity

En ese sentido, uno de los puntos más significativos fue la pérdida del contacto cotidiano con el mundo del fútbol, algo que sintetizó en una frase: “No sonaba más el ‘Turco, te quedaste dormido, tenés que entrenar’. No sonaba más nada”. Esa falta de llamados no solo implicaba el fin de su carrera, sino también la desconexión con una identidad construida durante años. “Me sentía raro, porque yo estaba como para jugar un año más. Yo me quería retirar jugando”, agregó, dejando en claro que ese cierre nunca llegó como lo había imaginado y que la imposibilidad de continuar profundizó el impacto emocional.

El Turco Husaín, el terremoto en Chile y el punto de quiebre

Parte de ese desenlace estuvo ligado a su experiencia en Chile durante el terremoto de 2010, mientras jugaba en ese país, un episodio que lo marcó profundamente. “Dormía vestido y con la puerta abierta por las réplicas”, recordó al describir el nivel de angustia que atravesó en ese contexto, que lo llevó a tomar la decisión de rescindir su contrato y regresar a la Argentina. “No quiero nada. Solo déjenme ir”, les dijo a las autoridades del club, priorizando su bienestar por sobre lo económico, luego de haber vivido situaciones que, según contó, fueron tan fuertes que eligió borrar de su memoria.

De regreso en el país, el Turco Husaín esperaba poder encontrar un nuevo club para retirarse en sus propios términos, pero eso no sucedió. “No lo conseguí, no lo conseguí”, repitió al recordar la frustración de no poder cerrar esa etapa como deseaba, y fue entonces cuando la depresión se hizo más evidente. “No fui feliz en nada. En nada. Y también me hice mucho daño a mí mismo”, expresó. Con el tiempo, y ya lejos del fútbol, logró reconstruirse y encontrar nuevos espacios, como su paso por la televisión, aunque su historia sigue exponiendo una realidad poco visibilizada: la dificultad de muchos deportistas para transitar el después de la alta competencia.