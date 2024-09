Selva Alemán falleció el pasado 3 de septiembre a los 80 años de edad. Esta noticia llegó de forma inesperada a través de la Asociación de Actores Argentinos. A partir de un comunicado, se les envió las condolencias a los familiares de la actriz de teatro, cine y televisión. Arturo Puig le respondió a varios periodistas confirmando la muerte de su pareja y las redes sociales se llenaron de mensajes de último adiós para la gran actriz argentina.

Luego de enterarse de la inesperada noticia, la periodista Pilar Smith confirmó en vivo en Telefe Noticias que se comunicó con la pareja de la actriz, Arturo Puig. La periodista contó la charla que tuvo con el actor sin poder contener las lágrimas “Me confirmó la triste noticia y me dijo que fue un infarto en su casa, de manera totalmente inesperada”.

Más tarde lograron confirmar que Selva Alemán no padecía ningún tipo de problema de salud grave. Todo lo contrario, la semana pasada la pareja había asistido a la entrega de los Premios Sur 2024 que se dio en el Teatro Politeama y posaron juntos en la alfombra roja. Por lo que la noticia impacto a todo el mundo del espectáculo. Mediante redes sociales, reconocidas figuras despidieron a la reconocida actriz.

Carlos Rottemberg se confirmó en Teleshow: “Se sintió mal esta mañana y pidió un médico a domicilio. Le hicieron un control en la casa y, después, hubo un segundo, porque no mejoró”. El productor escribió en su cuenta oficial de X de Multiteatro. “Confirmar el fallecimiento de nuestra querida amiga, nos embarga de una pena indescriptible. Murió Selva Alemán. Sin más palabras”, concluyó.

Distintas figuras reconocidas del mundo del espectáculo manifestaron su angustia y su adiós hacia Selva Alemán. Ricardo Darín, Gonzalo Heredia, Ángel de Brito, Pilar Smith, entre otros expresaron su dolor en sus redes personales.

Ricardo Darín expresó con profundo dolor unas palabras para quién fue una de sus colegas más cercanas, “Selva querida y adorada, adiós amiga mía. Gracias por todo, especialmente por tu risa y tu don de gente. Nunca te voy a olvidar”. Darío Barassi fue otro de los que se sumó a los saludos para Selva Alemán “Qué pena tan grande. Una exquisita, como actriz y ser humano. Pérdida inesperada y dolorosa”.

Así también los Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán expresaron su tristeza, “Querida Selva, tu ternura y don de gente perdurará en nuestros corazones. Arturo, estamos junto a vos con el corazón”. Se sumó a los saludos Cristina Tejedor quién homenajeo a la artista y su gran talento “Murió Selva Alemán y con ella se va una actriz de raza y un gran ser humano. No puedo creerlo. Hace una semana estaba en los Premios Sur con su amado Arturo. Bella y feliz y hoy la despedimos. Volá alto. No hay palabras”.

Gonzalo Heredia sumó junto a un emoji de corazón “Qué pena Selva”. Mercedes Funes publicó “Todos queríamos a Selva Alemán igual que todos queremos a Arturo. Qué pareja hermosa y qué noticia más triste”. La periodista Pilar Smith no se quedó atrás y expresó su dolor “Hermosa mujer. Por dentro y por fuera. QEPD Selva Alemán”, junto a una foto de ella junto a la actriz y a Arturo Puig.

Gustavo Yankelevich, gran amigo de Arturo Puig y Selva Alemán también se expresó “Estoy sorprendido y con mucha tristeza. Me enteré hace 40 minutos; me llamaron y me dijeron. Selva estaba llena de vida. Pero bueno… es la vida. ¿Qué querés que diga? Es la verdad. Hay mucha tristeza. Son amigos míos desde hace más de 50 años, los dos. Y bueno, ahora me estoy yendo a saludar a Arturo” cerró movilizado con el periodista Rodolfo Barili en Telefe Noticias.

En la charla Gustavo Yankelevich contó que fue llamado por Susana Giménez “Me dice: ‘No lo puedo creer. ¿Qué va a hacer Arturo ahora sin Selva?’ Porque él se respaldaba mucho en ella” cerró el productor. El periodista Ángel de Brito también se sumó a los saludos de homenaje “Querida Selva QEPD. Una dama de nuestra escena. Mis condolencias para Arturo y su familia”.



VDV