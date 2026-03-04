Victoria Federica es de las royals más polémicas de las redes sociales y los medios de comunicación. Su pasión por el mundo de la moda la transformó en una influencia fashionista, pero su conexión con la Casa Real española la pone en la mirada de los expertos de la realeza. En las últimas semanas, se habló de una posible relación romántica que ella estuviera arrancando. Finalmente, y tras días de rumores, mostró su primera aparición a un importante evento junto a Jorge Navalpotro, su novio.

Victoria Federica y su novio, Jorge Navalpotro

¿Quién es Jorge Navalpotro, el novio de Victoria Federica?

Victoria Federica confirmó su relación con Jorge Navalpotro, a través de sus redes sociales. La hija de la infanta Elena dio de qué hablar durante semanas, debido a grandes rumores de un nuevo romance. Desde el hijo de Valeria Mazza hasta un joven tatuador, más grande que ella, los medios de comunicación aseguraron que la influencer había apostado nuevamente al amor. Si bien en posteos de sus viajes ella se mostró con Navalpotro, fue en un evento de Dior donde confirmó su noviazgo.

Jorge Navalpotro es un joven empresario, que heredó de su padre fallecido la mítica Sala La Riviera, un local de ocio nocturno en la capital del país junto al río Manzanares. En sus redes sociales, mantiene una comunidad de más de 5 mil seguidores, dejando en claro su lejanía con el mundo mediático y de la exposición. Sin embargo, tiene un pasado deportista en el baloncesto, y sus casi 2 metros de altura lo pusieron como una estrella de Estados Unidos durante su etapa de estudiante en Florida. Según medios expertos en la realeza, tanto él como Victoria forman parte del mismo círculo de amistades, lo que habría permitido que se conocieran y se enamoraran. En los últimos días, la pareja viajó a París, donde no solo disfrutaron de paseos románticos, sino que también se robaron la atención de un desfile en el atardecer de Dior al confirmar su noviazgo.

Victoria Federica y su novio, Jorge Navalpotro

Comfy y elegante: la apuesta de Victoria Federica para una tarde de Dior

En las últimas horas, Victoria Federica mostró su paso por el desfile en el atardecer de Dior. La reconocida marca mostró su temporada Otoño/Invierno 2026, y muchas celebridades se encontraron en Paris para celebrar esta nueva época de la moda. La hija de la infanta Elena sorprendió con una fusión exitosa de un look comfy con la elegancia de la sastrería. Para la ocasión, optó por una camisa de jean, en composé de un pantalón recto total white, que se destacaba gracias a su delicado cinturón con detalle en dorado. Encima del mismo, marcó el otoño con un saco mocha mousse, dejando ver una excelente combinación de la sofisticación de prendas inimaginables.

El look de Victoria Federica para Dior

Sin embargo, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron de emoción, cuando vieron que la joven llegó de la mano y muy enamorada de Jorge Navalpotro. De esta manera, Victoria Federica terminó con los rumores de romance, y dejó en claro que se encuentra en una tierna relación con un empresario de su circulo cercano. Los usuarios no tardaron en dejar sus mensajes felicitando a la pareja, y muchos comenzaron a curiosear sobre la vida de aquel que se robó el corazón de la influencer.

A.E