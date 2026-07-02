La familia Macri es una de las dinastías empresariales y políticas más influyentes de la historia contemporánea de Argentina. Franco Macri y Alicia Blanco Villegas se casaron en 1958, y formaron el matrimonio más longevo del empresario, y del que surgieron los herederos de las grandes firmas que comenzó a construir el italiano en su juventud. Mauricio, Sandra, Gianfranco y Mariano ocuparon varios titulares de los medios de comunicación, e hicieron crecer el imperio de su padre. Cada uno formó su camino individual, y comenzaron a aparecer los choques mediáticos y profesionales que fueron protagonistas de grandes noticias.

Franco Macri, Alicia Blanco Villegas

¿Quiénes son y qué es de la vida de Gianfranco y Mariano, los hermanos de Mauricio Macri?

Mauricio Macri nació en 1959, y se convirtió en el primogénito, sucesor natural y heredero designado por su padre para liderar el grupo empresarial. Se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de SOCMA y estuvo al frente de firmas clave del holding. Rompió el mandato empresarial de su padre al volcarse de lleno a la gestión deportiva y, posteriormente, a la política, llegando a ser Presidente de la Nación. Si bien él fue el que más mantiene un perfil activo entre los medios de comunicación y las redes sociales, la realidad es que no es el único que creó un fuerte nombre dentro de las empresas de su padre. Sus hermanos, Gianfranco y Mariano, también dejaron lo suyo, e hicieron crecer las disputas dentro del mismo.

Gianfranco Macri nació en 1962, y se llevó el título del segundo hijo varón del matrimonio principal. Durante la expansión del imperio de Franco Macri, y por el contrario de su hermana Sandra, él sí buscó una participación activa en la gestión de los negocios y en la administración del patrimonio familiar, además de mostrar una fuerte pasión por el golf como dueño del Buenos Aires Golf Club en San Miguel. En la actualidad, mantiene un perfil público bajo, apareciendo en algunos dichos hacia la prensa en noticias que involucren al clan. Se casó con Eliana Badessich, con quien consolidó su vida familiar y tuvo hijos, y que resguarda de la exposición.

Las últimas noticias públicas que se le conocen fue de cuando decidió mudarse a Uruguay. Su perfil quedó marcado por dos investigaciones principales que siguen su curso en el ámbito federal: una por presunta evasión fiscal derivada de los Panama Papers, y otra por las supuestas irregularidades y ganancias millonarias en la compraventa de parques eólicos.

Gianfranco Macri

Mariano Macri nació en 1967, y se consagró como el hijo varón menor de Franco y Alicia. Con un bajo perfil mediático, fue el que más reveló secretos del clan, exponiendo cómo había sido su visión sobre el reparto de tareas dentro de la familia. Según contó en su libro "Hermano", escrito junto al periodista Santiago O'Donnell, en su juventud, Franco Macri llegó a proyectarlo como su heredero y sucesor natural en el plano internacional, otorgándole la responsabilidad de liderar el desembarco de los negocios familiares en Brasil y gestionar acuerdos estratégicos en China. Sin embargo, se dio a conocer que terminó ocupando un rol secundario y de constante postergación en la mesa de decisiones corporativas.

En su vida privada, estuvo casado con Marie France Peña Luque , un matrimonio mediático y conflictivo que terminó en un divorcio complejo y disputas económicas que ocuparon las portadas de las revistas. Su actualidad está marcada por un revés legal, dado que la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó el sobreseimiento de Gianfranco y de los hijos mayores de Mauricio, cerrando formalmente la batalla judicial que Mariano libraba contra ellos por el control de las acciones de SOCMA y Sideco. Su personaje marcó la ruptura total de familia y el ostracismo corporativo.

Mariano Macri

¿Cómo es la relación actual de los hermanos Macri?

El presente de los hermanos Macri es de una tensión conocida mediáticamente y aceptada por ellos al momento de referirse a su familia. Los negocios y las acusaciones crearon conflictos y alianzas que se demostraron frente a los medios de comunicación. Por un lado, la relación entre Mauricio y Gianfranco se mantiene en términos de alineación comercial y defensa conjunta frente a la justicia, compartiendo un perfil de protección mutua frente al legado del holding SOCMA. Mientras que el menor mantiene un estricto pacto de silencio mediático, el mayor sigue siendo de las figuras de política pública más conocidas y que suele aparecer en entrevistas o redes sociales.

Por el otro, la relación con Mariano está completamente destruida en el plano afectivo, empresarial y legal. El quiebre ocurrió en 2020 con la publicación del libro "Hermano", donde aparecieron duras declaraciones que mantuvieron su postura combativa y letal. En ocasiones, expuso públicamente que el marketing construyó una imagen falsa de Mauricio, definiendo a su hermano mayor en los medios como "el socio que defrauda, el político que no cumple" y denunciando que aplica una lógica destructiva de "o te sometés o te destruyo", creando aún más distancia entre él y su familia.

Los hermanos Macri

Alejandra de Menech, Sandra y Florencia Macri terminan de cerrar el clan de los seis hijos de Franco Macri, construidos por sus relaciones con Alicia Blanco Villegas, María Cristina Greffier y un romance con una de sus empleadas. De esta manera, la familia Macri es una de las dinastías empresariales y políticas más influyentes de la historia contemporánea de Argentina que aún se mantiene vigente en la actualidad, marcando sus caminos individuales.

A.E