El terrible accidente que sufrió Marisa Brel en su casa: “Se realiza una serie de estudios”

Marisa Brel es una de las periodistas más observadas de la televisión argentina por su participación en diversos programas de televisión y manera de mostrar las tendencias fashionistas. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación entre sus seguidores, luego de que se diera a conocer que sufrió un fuerte accidente doméstico. La panelista estaba en la tranquilidad de su hogar, cuando se golpeó de manera terrible. La noticia se viralizó y todos expresaron sus dudas sobre cómo se encontraba.

Marisa Brel sufrió un terrible accidente en su casa: “Se realiza una serie de estudios”

Marisa Brel fue una de las panelistas más queridas de Gran Hermano, que se desvinculó del programa pero siguió con comentarios y publicidad en las redes sociales. Así se volvió una de las más seguidas por todos, creando una comunidad de más de 500 mil seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación con su salud, ya que muchos la vieron en la clínica y ella mantuvo el silencio en sus redes sociales. Rápidamente, se dio a conocer que sufrió un terrible accidente en su casa.

El encargado de dar la noticia fue Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde reveló que la periodista se patinó para atrás y se dio un fuerte golpe en la cabeza y espalda. “Lo que me dice Marisa es lo siguiente. ‘Me patiné en mi casa en agua que entró en la tormenta por una ventana que había cerrado mal’”, empezó leyendo de su conversación. De esta manera, concluyó: “Me fui para atrás y me golpeé la mucho la espalda y la cabeza pero por suerte fue solo eso. Me hice estudios por las dudas porque estoy muy dolorida”.

Sin embargo, la noticia al periodista de Mitre le llegó debido a que distintas personas la vieron en una clínica y le alertaron. Él se contactó con ella, quien le aseguró que se encontraba bien. “Se realiza por estas horas una serie de estudios para descartar cualquier secuela”, finalizó Etchegoyen. Los seguidores de Brel no tardaron en hacer circular la noticia de lo ocurrido, y enviar mensajes a la panelista, deseándole una pronta recuperación del golpe.

Marisa Brel generó preocupación en sus seguidores, tras darse a conocer el terrible accidente que sufrió en su casa. Sin embargo, llevó tranquilidad al hablar con Juan Etchegoyen, y seguir compartiendo historias en su cuenta de Instagram sobre sus diferentes proyectos. Su participación en programas de televisión, viajes al exterior y conocimientos fashionistas la llevaron a ser una de las más queridas por todos, y que recibe más comentarios sobre todos los sucesos de su vida.

