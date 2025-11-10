Los problemas de salud vuelven a golpear a Palito Ortega: la palabra de su hija, Julieta

Palito Ortega fue protagonista de preocupantes noticias alrededor de su salud, luego de suspender varios de sus espectáculos. El cantante se comunicó con algunos medios de comunicación y habló sobre su actual estado y cómo de a poco iba recuperándose. Sin embargo, una nueva cancelación de shows dio de qué hablar a sus fanáticos y seguidores de las redes sociales. Es así como Julieta Ortega, su hija, decidió pronunciarse al respecto y explicó cómo se encontraba su papá.

El estado de salud de Palito Ortega

A comienzos de octubre del 2024, Palito Ortega sorprendió a sus fanáticos con una triste noticia: había suspendido su show en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Entre Ríos. Según dieron a conocer, había sido por un problema de salud, y el propio cantante salió a explicar cómo se encontraba tras ser diagnosticado con herpes zóster.“Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser? Me agarró una cosa rara que me molesta la cara", dijo en conversación con Juan Alberto Mateyko para Radio Mitre Córdoba.

Sin embargo, en todo momento, aseguró que volvería a dar sus espectáculos en cuanto se recuperara. Es por eso que habían decidido reprogramar sus shows, y anunció emocionado que volvería el jueves 13 de noviembre, con su gira Muchacho a Tandil. Finalmente, en su cuenta de Instagram, decidieron cancelar el espectáculo de Paraná y Tandil "por motivo de fuerza mayor". Rápidamente, los fanáticos se mostraron preocupados, y fue su hija la que salió a explicar la situación.

La palabra de Julieta Ortega

Julieta Ortega no duda en estar junto a su familia, y ser portavoz de ellos cuando las situaciones se complican. Es por eso que, en conversación con Teleshow, expuso que su papá aún no se había recuperado del herpes zóster, y por eso habían decidido cancelar todos sus conciertos. “No, no volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”, expresó la actriz. De esta manera, precisó que las lesiones cutáneas se habían curado, pero el dolor persistía.

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en enviarle mensajes de fuerza a su cantante favorito, al mismo tiempo que pedían por más información respecto a su estado actual. Palito Ortega volvió a protagonizar noticias de salud, debido a su cancelación de los conciertos programados para su gira. Por el momento, se sabe que se encuentra mejorando, pero no se tiene en claro cuándo volverá a los escenarios.

