Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y Lali Espósito arrasan en Amazon Prime Video con el estreno de una nueva película argentina

Amazon Prime Video refuerza su apuesta por el cine nacional y suma a su catálogo una nueva producción argentina con fuerte identidad generacional. La plataforma incorpora Verano Trippin, una película que reúne a Lali Espósito, Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum, y que propone un relato intenso sobre la amistad, el deseo de empezar una nueva vida y los riesgos de crecer demasiado rápido luego de coquetear con el peligro.

Desde este viernes 16 de enero, Amazon Prime Video amplía su oferta de contenidos locales con esta película dirigida por Morena Fernández Quinteros, protagonizada por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum, y con la participación especial de Lali Espósito. El estreno en la plataforma streaming llega luego de un recorrido que incluyó su paso por cines argentinos (San Sebastián y Sitge) y su presentación en prestigiosos festivales internacionales, lo que consolidó el interés en torno al proyecto.

Película Verano Trippin | Amazon Prime Video

Producida por OrcaFilms, la historia se centra en Lena (Zoe Hochbaum) y Toni (Miranda de la Serna), dos adolescentes unidas por una amistad intensa e inquebrantable que atraviesan un verano decisivo en el sur del país. El pequeño pueblo donde viven funciona como punto de partida para un sueño compartido: dejar atrás la rutina y explorar el mundo lejos de la Patagonia, una aspiración que rápidamente se ve tensionada por decisiones impulsivas y situaciones inesperadas.

A medida que avanza el relato, la película se va adentrando en terrenos más oscuros, combinando elementos del thriller con el clásico coming of age. La aventura inicial se transforma en una experiencia marcada por la traición, el peligro y la pérdida de la inocencia, poniendo a prueba los lazos entre las protagonistas y evidenciando las contradicciones propias de la adolescencia.

Con un ritmo sostenido y una duración de tan sólo 702 minutos, el film construye climas de tensión que se apoyan tanto en los silencios como en diálogos cargados de ironía y crudeza. El guion, escrito por Fernández Quinteros junto a Juan Cavoti, elige una mirada contemporánea para retratar a una generación atravesada por estímulos constantes, tentaciones rápidas y consecuencias difíciles de revertir.

Lali Espósito, la villana más temida de Verano Trippin

Uno de los momentos más destacados llega con la aparición de Lali Espósito en un papel clave hacia la segunda mitad de Verano Trippin. Su personaje está caracterizado por la imagen de una mujer seductora y peligrosa convirtiéndose en una villana inesperada de la trama. La cantante pop introduce un giro narrativo que intensifica el conflicto y refuerza el tono policial del relato, al tiempo que suma una presencia desafiante y peligros que potencia el desarrollo del libreto.

El elenco compuesto por las participaciones de Ariel Staltari,, Juan Grandinetti, Brian Sichel, Manu Fanego, Valentín Wein y Simón Saieg que le aportan dinamismo, acción y suspenso al largometraje. Estrenada el 11 de septiembre de 2025 en los cines argentinos, esta propuesta audiovisual aterrizó en la plataforma global para formar parte del amplio repertorio de producciones argentinas y llegar a más de 240 países y territorios.

Con este estreno, Amazon Prime Video continúa ampliando su catálogo de producciones argentinas y reafirma su interés por historias locales con proyección internacional. Verano Trippin, con Lali Espósito, Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum al frente, se incorpora a la plataforma como una propuesta que combina riesgo narrativo, obra de autor y una fuerte impronta generacional, confirmando el buen momento que atraviesa el cine nacional en el streaming global.

